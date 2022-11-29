Глава Конституционного суда России выступил против возвращения смертной казни

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Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.
Глава Конституционного суда России выступил против возвращения смертной казни
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Повышенная напряжённость конкретного исторического времени — не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», — цитирует его РИА Новости.

Зорькин отметил, что Россия поддерживала многие документы, касающиеся моратория на смертную казнь. 

Он также считает, что отказ от моратория на смертную казнь в стране сейчас стал бы «очень плохим сигналом обществу».

Кроме того, глава КС подчеркнул, что для возвращения смертной казни необходимо принятие новой конституции.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.

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