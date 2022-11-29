Глава Конституционного суда России выступил против возвращения смертной казни
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Повышенная напряжённость конкретного исторического времени — не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», — цитирует его РИА Новости.
Зорькин отметил, что Россия поддерживала многие документы, касающиеся моратория на смертную казнь.
Он также считает, что отказ от моратория на смертную казнь в стране сейчас стал бы «очень плохим сигналом обществу».
Кроме того, глава КС подчеркнул, что для возвращения смертной казни необходимо принятие новой конституции.
В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.