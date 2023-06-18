Депутат Нилов поддержал идею введения химической кастрации педофилов в России

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ЛДПР предложили ввести химическую кастрацию педофилов в России.

Нилов отметил, что это не первый случай, когда фракция ЛДПР «действует в этом ключе».

«Нужны дополнительные медицинские меры. Существующая уголовно-исполнительная система позволяет в том числе и этой категории выходить на свободу. И если не применять меры медицинского характера, могут появиться новые жертвы»,— объяснил собеседник RT.

Депутат рассказал, что раньше отвечал за общественный контроль и при посещении одного из мест принудительного содержания переговорил с человеком, которого обвиняли в педофилии.

«С виду интеллигентный человек, не подающий каких-либо признаков отклонения. И он сказал, что люди его категории — больные люди, требующие соответствующего лечения. Может быть, это частное мнение, но в целом это мнение было озвучено. Речь идёт о том, что они сами понимают, что могут пойти на рецидив, если будет такая возможность. Поэтому просто усиления ответственности недостаточно, нужны меры медицинского характера», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о введении в России химической кастрации для педофилов.

В ЛДПР отметили рост преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера. По данным партии, в большинстве случаев жертвами насильников становятся несовершеннолетние или дети, не достигшие 14-летнего возраста.