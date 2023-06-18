Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 35

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», — сообщил он.

По словам Алексеенко, выплата компенсаций в размере 10 тыс. рублей проходит во всех пунктах временного размещения граждан, Новой Каховке и Алёшках. Также сегодня начались выплаты в Голопристанском округе.

В регионе продолжают работать медики — вакцинировано уже 2380 человек.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.