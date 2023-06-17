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Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 29

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Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской гидроэлектростанции возросло до 29.
Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 29
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, число погибших выросло до 29», — говорится в сообщении.

11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

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