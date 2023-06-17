Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 29
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, число погибших выросло до 29», — говорится в сообщении.
11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.