Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 29

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской гидроэлектростанции возросло до 29.

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, число погибших выросло до 29», — говорится в сообщении.

11 июня власти Херсонской области подписали указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.