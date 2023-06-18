Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев

Президент России Владимир Путин рассказал, как распорядился вернуть из зоны спецоперации на Украине одного из трёх братьев.

Он отметил, что многие раненые бойцы высказывают желание вернуться в зону СВО.

«Стало известно (Юнусбек мне раскрыл), что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сказал Путин в опубликованном фрагменте телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер рассказал, что военнослужащего пришлось уговаривать сменить место службы, так как он хотел отомстить за погибшего брата.

«Потом пришлось сказать: «Это приказ Верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!» Честное слово!», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО для прекращения агрессии киевского режима.