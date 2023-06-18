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Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев

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Президент России Владимир Путин рассказал, как распорядился вернуть из зоны спецоперации на Украине одного из трёх братьев.
Путин рассказал, как вернул из зоны СВО одного из трёх братьев
  • РИА Новости

Он отметил, что многие раненые бойцы высказывают желание вернуться в зону СВО.

«Стало известно (Юнусбек мне раскрыл), что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший, и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сказал Путин в опубликованном фрагменте телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер рассказал, что военнослужащего пришлось уговаривать сменить место службы, так как он хотел отомстить за погибшего брата.

«Потом пришлось сказать: «Это приказ Верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть!» Честное слово!», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО для прекращения агрессии киевского режима.

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