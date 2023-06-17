Путин: Киев развязал войну в 2014 году, Россия имела право помочь Донбассу по Уставу ООН
- AP
По его словам, киевский режим пытался решить проблему Донбасса вооружённым путём и начал боевые действия в 2014 году, используя против мирных граждан авиацию, танки и артиллерию.
«Именно киевский режим развязал эту войну в 2014 году, а мы, в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН, имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», — подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО для прекращения агрессии киевского режима.