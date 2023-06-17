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Путин: Киев развязал войну в 2014 году, Россия имела право помочь Донбассу по Уставу ООН

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с делегацией стран Африки заявил, что Киев развязал войну на Украине в 2014 году, и Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу.
Путин: Киев развязал войну в 2014 году, Россия имела право помочь Донбассу по Уставу ООН
  • AP

По его словам, киевский режим пытался решить проблему Донбасса вооружённым путём и начал боевые действия в 2014 году, используя против мирных граждан авиацию, танки и артиллерию.

«Именно киевский режим развязал эту войну в 2014 году, а мы, в соответствии с 51-й статьёй Устава ООН, имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО для прекращения агрессии киевского режима.

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