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Путин: отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать СВО

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Отказ Украины от мирного урегулирования в Донбассе вынудил Россию начать специальную военную операцию для прекращения агрессии киевского режима.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«А потом наши так называемые партнёры — контрпартнёры — публично отказались от урегулирования мирными средствами, и это вынудило нас использовать вооружённые силы в попытке прекратить эту войну», — подчеркнул президент.

Он добавил: это не Россия водила за нос своих партнёров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, «не собирались ничего сделать».

Путин также назвал задачу денацификации Украины одной из ключевых для России.

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