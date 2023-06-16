Путин назвал задачу денацификации Украины одной из ключевых
«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — сказал он.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.
По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.