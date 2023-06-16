Путин назвал задачу денацификации Украины одной из ключевых

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что задача денацификации Украины является одной из ключевых для России.

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — сказал он.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия непременно достигнет целей спецоперации на Украине.

По его словам, российская сторона добьётся демилитаризации и денацификации Украины. Патрушев добавил, что будет обеспечена территориальная целостность России и безопасность её населения.