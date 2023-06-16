Пушилин заявил, что ВС России контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«По всей линии фронта ситуация остаётся тяжёлой, напряжённой, но абсолютно контролируемой. Оперативная ситуация всё же на стороне Вооружённых сил России», — отметил он.
Ранее Пушилин сообщил, что ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась.
Он рассказал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе населённого пункта Макаровка.
Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 215 украинских военнослужащих.