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Пушилин заявил, что ВС России контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР

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Врио главы ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что российские силы контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.
Пушилин заявил, что ВС России контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«По всей линии фронта ситуация остаётся тяжёлой, напряжённой, но абсолютно контролируемой. Оперативная ситуация всё же на стороне Вооружённых сил России», — отметил он.

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась.

Он рассказал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе населённого пункта Макаровка.

Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожены до 215 украинских военнослужащих.

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