Пушилин: ситуация в районе Времевского выступа за последнюю ночь стабилизировалась
- РИА Новости
Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио главы ДНР Денис Пушилин.
«За последнюю ночь по сравнению с предыдущими сутками ситуация (в районе Времевского выступа. — RT) стабилизировалась», — сообщил он.
Пушилин рассказал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе населённого пункта Макаровка.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последние девять дней ВСУ пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.