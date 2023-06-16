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Пушилин: ситуация в районе Времевского выступа за последнюю ночь стабилизировалась

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Ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась.
Пушилин: ситуация в районе Времевского выступа за последнюю ночь стабилизировалась
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио главы ДНР Денис Пушилин.

«За последнюю ночь по сравнению с предыдущими сутками ситуация (в районе Времевского выступа. — RT) стабилизировалась», — сообщил он.

Пушилин рассказал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе населённого пункта Макаровка.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последние девять дней ВСУ пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.

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