Пушилин: ситуация в районе Времевского выступа за последнюю ночь стабилизировалась

Ситуация в районе Времевского выступа стабилизировалась.

Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума врио главы ДНР Денис Пушилин.

«За последнюю ночь по сравнению с предыдущими сутками ситуация (в районе Времевского выступа. — RT) стабилизировалась», — сообщил он.

Пушилин рассказал, что ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе населённого пункта Макаровка.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что последние девять дней ВСУ пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.