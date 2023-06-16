Балицкий: ВСУ девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

Последние девять дней ВСУ пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.

Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на Запорожском направлении», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что ВСУ не удалось занять ни одного стратегически важного населённого пункта.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта.