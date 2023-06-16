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Балицкий: ВСУ девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

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Последние девять дней ВСУ пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении.
Балицкий: ВСУ девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на Запорожском направлении», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что ВСУ не удалось занять ни одного стратегически важного населённого пункта.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта.

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