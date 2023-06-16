Балицкий: ВСУ девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Последние девять дней противник прилагает попытки прорвать оборону на Запорожском направлении», — написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что ВСУ не удалось занять ни одного стратегически важного населённого пункта.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активизировали наступательные действия на запорожской линии фронта.