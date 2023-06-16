Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: группа бойцов обратила в бегство ВСУ на Авдеевском направлении

Короткая ссылка
Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки «Юг» с позывным «Макар».

По словам военного, во время одного из штурмов отделение противника дважды убегало от его группы.

«Противник бежит при серьёзных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции», — сказал офицер.

Он добавил, что боевой дух у украинских военных находится «на очень низком уровне».

Ранее российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой.

Также в Минобороны сообщили, что в районе Новодонецкого «Солнцепёк» остановил наступление Украины.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачных попытках наступления ВСУ в районе Макаровки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить