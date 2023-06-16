РИА Новости: группа бойцов обратила в бегство ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки «Юг» с позывным «Макар».

По словам военного, во время одного из штурмов отделение противника дважды убегало от его группы.

«Противник бежит при серьёзных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции», — сказал офицер.

Он добавил, что боевой дух у украинских военных находится «на очень низком уровне».

Ранее российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой.

Также в Минобороны сообщили, что в районе Новодонецкого «Солнцепёк» остановил наступление Украины.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачных попытках наступления ВСУ в районе Макаровки.