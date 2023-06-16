ТАСС: бойцы ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой, 17 человек в плену
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые ведомства ДНР.
Речь идёт о военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — говорится в сообщении.
Ранее под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен ВС России.
В начале июня украинские боевики сдались в плен после неудачной попытки форсировать Днепр.