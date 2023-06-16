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ТАСС: бойцы ВСУ попали в засаду ВС России под Новобахмутовкой, 17 человек в плену

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Российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые ведомства ДНР.

Речь идёт о военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — говорится в сообщении.

Ранее под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен ВС России.

В начале июня украинские боевики сдались в плен после неудачной попытки форсировать Днепр.

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