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ТАСС: под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен ВС России

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Два экипажа украинских БМП сдались в плен российским войскам под Авдеевкой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.

«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров командир попросил безопасный коридор, так как сдача его подразделения проходила со всем вооружением, включая две БМП-1.

На данный момент пленные бойцы украинской армии находятся на территории ДНР.

11 июня Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.

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