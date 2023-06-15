Пушилин сообщил о неудачных попытках наступления ВСУ в районе Макаровки

ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток наступления в районе Макаровки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, одним из самых горячих участков на фронте является стык между Запорожской областью и ДНР, где украинская армия пытается совершать активные наступательные действия.

«За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понёс существенные потери — как среди личного состава, так и среди техники», — сказал Пушилин РИА Новости.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов ранее заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.