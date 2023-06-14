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Балицкий назвал неэффективным контрнаступление ВСУ

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.
Балицкий назвал неэффективным контрнаступление ВСУ
  • AP
  • © Libkos

По его словам, из Степногорска на Васильевском направлении вышла украинская первая колонна в количестве около сотни танков, однако до региона дошли только 26 — по противнику отработала авиация и артиллерия.

Кроме того, по словам Балицкого, ВСУ показали худшие свои стороны — выходы на минные поля, неслаженность и другие проблемы.

«Поэтому до Васильевского направления дошли 26 из ста, где их отработала первая линия обороны... Начали они очень некачественно и неэффективно, и это нас очень порадовало», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что украинские войска в ходе попытки контрнаступления в Запорожской области не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.

14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.

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