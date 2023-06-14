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Минобороны России: с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными

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Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.
Минобороны России: с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

«Всего с 4 июня украинские вооружённые силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал потери среди Вооружённых сил Украины. По его словам, обычно безвозвратных потерь где-то 25%, максимум 30%, а у ВСУ почти 50 на 50.

Американская газета The New York Times также пишет, что украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления на позиции ВС России.

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