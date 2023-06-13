NYT: украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления

Американская газета The New York Times пишет, что украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления на позиции ВС России.

В статье издания отмечается, что Киев не раскрывает свои потери. При этом аналитики говорят, что украинские атаки на российские траншеи, минные поля и огневые точки приводят к тяжёлым потерям для ВСУ.

Автор пишет, что есть подтверждения «некоторых потерь» в виде живой силы и передового западного вооружения украинской армии.

В материале также указывается на отсутствие каких-либо признаков серьёзного прорыва оборонительной линии российских войск.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что за последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель.