NYT: украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления
- AP
В статье издания отмечается, что Киев не раскрывает свои потери. При этом аналитики говорят, что украинские атаки на российские траншеи, минные поля и огневые точки приводят к тяжёлым потерям для ВСУ.
Автор пишет, что есть подтверждения «некоторых потерь» в виде живой силы и передового западного вооружения украинской армии.
В материале также указывается на отсутствие каких-либо признаков серьёзного прорыва оборонительной линии российских войск.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.
9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что за последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель.