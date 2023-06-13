Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

NYT: украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления

Короткая ссылка
Американская газета The New York Times пишет, что украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления на позиции ВС России.
NYT: украинские войска несут тяжёлые потери при попытке контрнаступления
  • AP

В статье издания отмечается, что Киев не раскрывает свои потери. При этом аналитики говорят, что украинские атаки на российские траншеи, минные поля и огневые точки приводят к тяжёлым потерям для ВСУ. 

Автор пишет, что есть подтверждения «некоторых потерь» в виде живой силы и передового западного вооружения украинской армии. 

В материале также указывается на отсутствие каких-либо признаков серьёзного прорыва оборонительной линии российских войск. 

Ранее The Wall Street Journal писала, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

9 июня российский президент Владимир Путин заявил, что за последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить