Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в ходе контрнаступления в Запорожской области
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Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 сказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал он.
Также Балицкий сказал, что на линии фронта в Запорожской области выстроили очень серьёзные укрепления.
Кроме того, врио главы региона рассказал, что сейчас проходят боевые действия на Времевском выступе.
14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.
Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.