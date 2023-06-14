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Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в ходе контрнаступления в Запорожской области

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Украинские войска в ходе попытки контрнаступления в Запорожской области не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.
Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в ходе контрнаступления в Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 сказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал он.

Также Балицкий сказал, что на линии фронта в Запорожской области выстроили очень серьёзные укрепления.

Кроме того, врио главы региона рассказал, что сейчас проходят боевые действия на Времевском выступе.

14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.

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