По данным газеты Politico, украинские власти просят Запад не торопить ход контрнаступления и снизить ожидания касательно результатов.

В статье со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника говорится, что Украина не хочет, чтобы её толкали к поспешным действиям, поскольку это может привести к серьёзным потерям.

Отмечается, что такие потери приведут к снижению боевого духа среди украинских военных или разрушат надежды Запада, что приведёт к «геополитическим последствиям».

Источник газеты назвал внушительными российские оборонительные рубежи и добавил, что у ВСУ ограниченное число военных и техники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.