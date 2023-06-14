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Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.
Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми
  • AP
  • © Virginia Mayo

Его слова приводит ТАСС.

Также он заявил, что Североатлантический альянс ожидает доклада от министра обороны Украины 15 июня.

Ранее Столтенберг заявил, что наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

По его словам, украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.

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