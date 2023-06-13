Столтенберг: наступление стало испытанием для ВСУ

Наступление стало испытанием для ВСУ, Украина нуждается в продолжении поставок со стороны НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Наступление стало испытанием», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг отметил, что Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины не достигли поставленных целей ни на одном из участков боевых действий.

Путин также заявил, что украинское контрнаступление — масштабное, с использованием резервов, началось 4 июня и продолжается в настоящее время.