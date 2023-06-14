Мэр Новой Каховки сообщил о покушении на него с применением снарядов Excalibur

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о покушении на него несколько недель назад с применением снарядов Excalibur.

«Тут две или три недели назад... два «Экскалибура» направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два «Экскалибура» прилетели в то место, где я», — цитирует его ТАСС.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.

В конце мая его перевели в обычную палату.