Мэр Новой Каховки сообщил о покушении на него с применением снарядов Excalibur
- РИА Новости
«Тут две или три недели назад... два «Экскалибура» направили. Я в 07:45 выезжал из дома, и два «Экскалибура» прилетели в то место, где я», — цитирует его ТАСС.
27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.
Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.
В конце мая его перевели в обычную палату.