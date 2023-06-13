В Мелитополе арестовали подозреваемых в организации покушения на замначальника ГУВД
- РИА Новости
«Установлена причастность к совершённому преступлению ещё двоих местных жителей 1975 и 2003 годов рождения. Они задержаны, им предъявлено обвинение», — сообщили в региональном главке СК России.
Возбуждено уголовное дело.
27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.
В Запорожской области задержали трёх человек, причастных к гибели замглавы УМВД России по региону, среди них двое россиян и один украинец. Они готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации области.