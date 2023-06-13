В Мелитополе арестовали подозреваемых в организации покушения на замначальника ГУВД

В Мелитополе арестовали двух местных жителей, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на замначальника областного ГУВД России.

«Установлена причастность к совершённому преступлению ещё двоих местных жителей 1975 и 2003 годов рождения. Они задержаны, им предъявлено обвинение», — сообщили в региональном главке СК России.

Возбуждено уголовное дело.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

В Запорожской области задержали трёх человек, причастных к гибели замглавы УМВД России по региону, среди них двое россиян и один украинец. Они готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации области.