В Запорожской области задержаны трое причастных к гибели замглавы УМВД России по региону

В Запорожской области задержаны три человека, причастные к гибели замглавы УМВД России по региону, среди них двое россиян и один украинец. Они готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации области.

Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве рассказали, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт против замглавы УМВД «Мелитопольское».

«Предварительно установлено, что подозреваемые готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области», — сказали в ведомстве.

Деятельность злоумышленников координировали и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.