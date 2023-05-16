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В Запорожской области задержаны трое причастных к гибели замглавы УМВД России по региону

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В Запорожской области задержаны три человека, причастные к гибели замглавы УМВД России по региону, среди них двое россиян и один украинец. Они готовили покушения на других сотрудников правоохранительных органов и администрации области.
В Запорожской области задержаны трое причастных к гибели замглавы УМВД России по региону
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве рассказали, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ установили и задержали гражданина Украины и двух граждан России, которые по заданию Службы безопасности Украины совершили теракт против замглавы УМВД «Мелитопольское».

«Предварительно установлено, что подозреваемые готовились к покушениям и на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, а также представителей администрации Запорожской области», — сказали в ведомстве.

Деятельность злоумышленников координировали и снабжали взрывчатыми веществами сотрудники СБУ.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

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