Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию
- РИА Новости
«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что состояние писателя стабильное, он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.