Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию

Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию, сообщает его пресс-служба.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что состояние писателя стабильное, он продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.