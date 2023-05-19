Прилепину провели ещё одну операцию, писатель в сознании

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о проведении ещё одной операции для писателя Захара Прилепина.

«Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьёзным оперативным вмешательством», — заявил он.

Никитин уточнил, что операцию проводила команда врачей из федерального научно-исследовательского медицинского центра совместно с нижегородскими медиками. По его словам, всё прошло в штатном режиме.

«Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании», — добавил губернатор.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

11 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на Прилепина.