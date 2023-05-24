Захара Прилепина перевели в обычную палату
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Об этом в своём Telegram заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату», — написал он.
По словам губернатора, Прилепин продолжает активно проходить процесс реабилитации и даже интересуется рабочими вопросами.
«Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.