Сопредседателя политсилы «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату.

Об этом в своём Telegram заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату», — написал он.

По словам губернатора, Прилепин продолжает активно проходить процесс реабилитации и даже интересуется рабочими вопросами.

«Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.