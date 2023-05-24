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Захара Прилепина перевели в обычную палату

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Сопредседателя политсилы «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату.
Захара Прилепина перевели в обычную палату
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом в своём Telegram заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату», — написал он.

По словам губернатора, Прилепин продолжает активно проходить процесс реабилитации и даже интересуется рабочими вопросами.

«Так держать! И скорейшего выздоровления! Рассчитываю, что скоро увидимся», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.

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