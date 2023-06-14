Группа наёмников украинской армии из «Кавказского легиона» захватила два квартала дорогостоящих особняков в Херсоне, сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.

«По состоянию на 30 мая группа наёмников, входящих в состав «Кавказского легиона», совместно с военнослужащими ВС Украины дислоцировалась в частном двухэтажном доме по адресу город Херсон, 4-я улица Верёвчина, дом 23а», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что дом располагается в элитной застройке.

Также сообщается, что на первом и втором этажах дома живут грузинские наёмники, в их числе командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия.

Ранее командир батальона «Крым» рассказал, что иностранные наёмники были замечены в рядах ВСУ на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ расстреливают мирных граждан при попытке эвакуации из зоны СВО.