Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 13 бойцов республики в ходе обмена пленными
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«Домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них — защитники Донецкой Народной Республики. Отмечу, что двое наших ребят провели в украинских застенках больше года», — сказала она.
По словам Морозовой, один из них — студент, призванный ранее по мобилизации.
Омбудсмен ДНР поблагодарила Минобороны России и всех, кто вносит вклад в операции по обмену пленными.
11 июня Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страна делает всё для возвращения домой российских военнопленных.
10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.