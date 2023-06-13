Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении 13 бойцов республики в ходе обмена пленными

В результате обмена пленными между Россией и Украиной 11 июня в ДНР вернулись 13 защитников республики, заявила омбудсмен Дарья Морозова.

«Домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них — защитники Донецкой Народной Республики. Отмечу, что двое наших ребят провели в украинских застенках больше года», — сказала она.

По словам Морозовой, один из них — студент, призванный ранее по мобилизации.

Омбудсмен ДНР поблагодарила Минобороны России и всех, кто вносит вклад в операции по обмену пленными.

11 июня Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страна делает всё для возвращения домой российских военнопленных.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.