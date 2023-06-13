Пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС начали выплату компенсаций

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о начале выплаты компенсаций в размере 10 тыс. рублей пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.

«Сегодня начинаем выплату первоочередных компенсаций пострадавшим по 10 тыс. рублей. Принято уже более 500 заявлений», — сообщил он.

По словам Алексеенко, заявления были получены от людей как на месте в Алёшках, Голой Пристани и Новой Каховке, так и в пунктах временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах.

11 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

Власти Херсонской области ранее, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.