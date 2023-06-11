В Минобороны России назвали Авдеевку и Марьинку самыми горячими точками в ДНР

В Минобороны России назвали Авдеевку и Марьинку самыми горячими точками на Донецком направлении.

«На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах населённых пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Группировка войск «Юг» за минувшие сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, минувшей ночью около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.

Российский корабль выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.

Также ВСУ потеряли на Запорожском направлении 11 танков, в том числе три Leopard.