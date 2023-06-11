Токаев объявил 12 июня днём траура по погибшим в лесных пожарах в Казахстане
- AP
«Этот понедельник я объявляю днём общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие», — сказал он.
Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал их быть сильными в этот момент.
Токаев заявил, что поручил правительству оказать людям всю необходимую поддержку, включая финансовую.
Ранее в МЧС сообщили, что жертвами природного пожара в Казахстане стали 14 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В мае стало известно, что площадь лесного пожара в Абайской области составила 1,1 тыс. га.
Кроме того, первый замглавы казахстанского МЧС Ибрагим Кульшимбаев заявил, что противопожарные службы приграничных с Россией областей Казахстана приведены в готовность на случай перехода пожаров на территорию республики.