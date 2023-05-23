В Казахстане произошёл пожар на площади 1,1 тысячи га
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Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МЧС.
«Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму. Предварительная площадь пожара составляет 1,1 тыс. гектаров», — приводит сообщение ТАСС.
В тушении возгорания задействованы 88 единиц техники, пожарный поезд, вертолёт, привлечены 259 человек личного состава.
Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.