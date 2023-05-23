Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Казахстане произошёл пожар на площади 1,1 тысячи га

Короткая ссылка
Площадь лесного пожара в Абайской области на востоке Казахстана, по предварительным данным, составляет 1,1 тыс. га.
В Казахстане произошёл пожар на площади 1,1 тысячи га
  • © Пресс-служба МЧС РК

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МЧС.

«Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму. Предварительная площадь пожара составляет 1,1 тыс. гектаров», — приводит сообщение ТАСС.

В тушении возгорания задействованы 88 единиц техники, пожарный поезд, вертолёт, привлечены 259 человек личного состава.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить