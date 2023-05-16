В приграничных с Россией областях Казахстана привели в готовность противопожарные службы

Первый замглавы казахстанского МЧС Ибрагим Кульшимбаев заявил, что противопожарные службы приграничных с Россией областей Казахстана приведены в готовность на случай перехода пожаров на территорию республики.

«В настоящее время силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент готовы заняться тушением природных пожаров почти 250 человек личного состава, а также почти 50 единиц пожарной автотехники. Также к борьбе с огнём подготовили два самолёта с водосливными устройствами.

Ранее на территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.