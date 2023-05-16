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В приграничных с Россией областях Казахстана привели в готовность противопожарные службы

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Первый замглавы казахстанского МЧС Ибрагим Кульшимбаев заявил, что противопожарные службы приграничных с Россией областей Казахстана приведены в готовность на случай перехода пожаров на территорию республики.
В приграничных с Россией областях Казахстана привели в готовность противопожарные службы
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Тимур Батыршин

«В настоящее время силы и средства приграничных гарнизонов приведены в готовность на случай осложнения пожарной обстановки на территории Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент готовы заняться тушением природных пожаров почти 250 человек личного состава, а также почти 50 единиц пожарной автотехники. Также к борьбе с огнём подготовили два самолёта с водосливными устройствами.

Ранее на территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

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