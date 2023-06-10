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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны, заявили в Кремле.
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане
  • РИА Новости

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что трагические последствия стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что в результате крупного природного пожара в Абайской области на востоке государства погибли 14 человек.

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