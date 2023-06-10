Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане
- РИА Новости
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Российский лидер выразил уверенность, что трагические последствия стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.
Ранее в МЧС Казахстана сообщили, что в результате крупного природного пожара в Абайской области на востоке государства погибли 14 человек.