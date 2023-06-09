Экс-командующий Сухопутными войсками Польши: Украина получит F-16 через два-три месяца

Украина получит истребители F-16 через два-три месяца, заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолёты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — цитирует его РИА Новости.

Скшипчак отметил, что подготовка украинских пилотов продолжается уже давно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.

1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.