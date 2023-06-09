Экс-командующий Сухопутными войсками Польши: Украина получит F-16 через два-три месяца
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«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолёты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — цитирует его РИА Новости.
Скшипчак отметил, что подготовка украинских пилотов продолжается уже давно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.
1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.