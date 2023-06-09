Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши: Украина получит F-16 через два-три месяца

Короткая ссылка
Украина получит истребители F-16 через два-три месяца, заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.
Экс-командующий Сухопутными войсками Польши: Украина получит F-16 через два-три месяца
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, через два-три месяца Украина будет иметь самолёты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — цитирует его РИА Новости.

Скшипчак отметил, что подготовка украинских пилотов продолжается уже давно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.

1 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские специалисты помогут в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить