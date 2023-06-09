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Bloomberg: ВСУ потеряли значительное количество техники в ходе наступления

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Вооружённые силы Украины в ходе наступления потеряли много техники. Об этом агентству Bloomberg рассказал европейский чиновник на условиях анонимности.
Bloomberg: ВСУ потеряли значительное количество техники в ходе наступления
  • AP

«Украинские силы на этой неделе добились определённых успехов на юге, но потери в технике были значительны», — заявил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ намеренно занижает потери среди личного состава при ведении наступления в зоне специальной военной операции.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

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