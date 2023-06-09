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РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу М777 рядом с Донецком

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Артиллеристы 150-й дивизии уничтожили рядом с Донецком 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США вместе с боекомплектом.

Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным «Яков».

«Увидели, что расчёт пока не активен, дождались подвоза боекомплекта — и спокойно всех накрыли», — сказал военный.

Ранее группировка «Юг» уничтожила склад и две группы живой силы противника, отражая его атаки.

Также ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины.

Кроме того, один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет.

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