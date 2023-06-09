РИА Новости: российские военные уничтожили гаубицу М777 рядом с Донецком
Об этом РИА Новости рассказал офицер с позывным «Яков».
«Увидели, что расчёт пока не активен, дождались подвоза боекомплекта — и спокойно всех накрыли», — сказал военный.
Ранее группировка «Юг» уничтожила склад и две группы живой силы противника, отражая его атаки.
Также ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины.
Кроме того, один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет.