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Группировка «Юг» уничтожила склад и две группы живой силы противника, отражая его атаки

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Группировка российских войск «Юг», отбивая атаки ВСУ на двух направлениях, уничтожила блиндаж и склад противника, а также скопление сил двух вражеских бригад.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Отмечается, что за сутки российские военные отбили три атаки противника на Лисичанском и пять атак на Александро-Калиновском направлениях.

«Противник понёс потери, а также у атакующих уничтожены три боевых машины пехоты», — сказал Астафьев.

Он добавил, что в результате контрбатарейной борьбы в районе Антоновки была уничтожена вражеская САУ 2С3 «Акация» и гаубица Д-30. 

Ранее ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины.

Также сообщалось, что один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет.

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