РИА Новости: один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет
Об этом информирует РИА Новости.
«Рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно вернулось на базу без единого повреждения.
Ранее сообщалось, что вертолёты ВС России уничтожали по семь целей, отражая атаки ВСУ на Запорожском направлении.
Также днём ранее ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении.