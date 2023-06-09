РИА Новости: один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет

В зоне спецоперации один из российских ударных вертолётов Ка-52 с помощью комплекса «Витебск» отразил за вылет рекордное число зенитных ракет — 18.

Об этом информирует РИА Новости.

«Рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно вернулось на базу без единого повреждения.

Ранее сообщалось, что вертолёты ВС России уничтожали по семь целей, отражая атаки ВСУ на Запорожском направлении.

Также днём ранее ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении.