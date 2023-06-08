ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении

Артиллерия украинской армии в ходе её попытки наступать на Запорожском направлении была подавлена при помощи контрбатарейной борьбы, заявил командующий группировкой ВС России на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Артиллерийские подразделения, предназначенные для ведения контрбатарейной борьбы, подавили артиллерию противника на огневых позициях», — заявил Романчук.

Он отметил, что затем российская артиллерия продолжила наносить огневое поражение противнику.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.