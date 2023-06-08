ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении
- РИА Новости
«Артиллерийские подразделения, предназначенные для ведения контрбатарейной борьбы, подавили артиллерию противника на огневых позициях», — заявил Романчук.
Он отметил, что затем российская артиллерия продолжила наносить огневое поражение противнику.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.