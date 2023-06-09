ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие уничтожили на двух направлениях в зоне СВО более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк.

Об этом информирует РИА Новости.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами ПВО сбиты два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека».

Чехов отметил, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет.

Также сообщалось, что ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении.