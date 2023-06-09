Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВС России на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники Украины

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что российские военнослужащие уничтожили на двух направлениях в зоне СВО более 50 единиц бронетехники Украины, включая 21 танк.

Об этом информирует РИА Новости.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами ПВО сбиты два БПЛА типа «Фурия» и два — «Лелека».

Чехов отметил, что военнослужащие группировки «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее один из вертолётов России Ка-52 в зоне СВО отразил рекордные 18 ракет за вылет.

Также сообщалось, что ВС России подавили артиллерию ВСУ при их попытке наступать на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить