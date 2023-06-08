Министр энергетики: Украина просит Европу значительно увеличить поставки электроэнергии

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина просит европейские страны значительно увеличить поставки электроэнергии.

Об этом он сказал в интервью агентству France Presse.

«Мы просим Европу увеличить (поставки электричества. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинской инфраструктуре необходим объём до 2 гигаватт.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.

3 июня линия электропередачи получила повреждения в Очакове в Николаевской области на Украине.