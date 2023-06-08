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WP: контрнаступление Киева началось, армия Украины активизировалась на юго-востоке

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Украина начала своё контрнаступление, ВСУ активизировали свои усилия на юго-востоке, сообщает The Washington Post со ссылкой на четырёх украинских военных.
WP: контрнаступление Киева началось, армия Украины активизировалась на юго-востоке
  • AP
  • © Libkos

«Долгожданное контрнаступление украинской армии началось», — говорится в материале.

Отмечается, что в атаках участвуют специальные подразделения, вооружённые западной техникой.

Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

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