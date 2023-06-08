WP: контрнаступление Киева началось, армия Украины активизировалась на юго-востоке
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«Долгожданное контрнаступление украинской армии началось», — говорится в материале.
Отмечается, что в атаках участвуют специальные подразделения, вооружённые западной техникой.
Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.
Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.