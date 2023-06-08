ABC News: украинское контрнаступление находится в активной фазе
- AP
- © Iryna Rybakova
«Два украинских официальных лица... подтвердили ABC News, что ведётся активная фаза украинского контрнаступления», — говорится на сайте телеканала.
Телеканал называет одного из своих источников «близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому».
Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.
Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.