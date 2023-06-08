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ABC News: украинское контрнаступление находится в активной фазе

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Контрнаступление Вооружённых сил Украины в данный момент находится в активной фазе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на украинские официальные лица.
ABC News: украинское контрнаступление находится в активной фазе
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Два украинских официальных лица... подтвердили ABC News, что ведётся активная фаза украинского контрнаступления», — говорится на сайте телеканала.

Телеканал называет одного из своих источников «близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Ранее сообщалось, что украинские военные минувшей ночью в 01:30 численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники попытались прорвать оборону на Запорожском направлении.

Противник был своевременно обнаружен, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

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