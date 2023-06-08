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Патрушев: в конфликте на Украине в первую очередь заинтересованы страны Запада

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в конфликте на Украине в первую очередь заинтересованы страны Запада.
Патрушев: в конфликте на Украине в первую очередь заинтересованы страны Запада
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал во время пресс-подхода по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался. Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована: это США и также Англия», — сказал он.

По его словам, США и Великобритании не жалко тех людей, которые гибнут в конфликте, потому что это не их люди.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее заявил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причиной конфликта на Украине стремление Киева в Североатлантический альянс.

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