Киевский режим не считается с потерями и будет предпринимать новые попытки наступления.

Об этом заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, власти Киева стремятся «добиться хоть какого-то успеха».

«Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты ещё попытки», — заявил Пушилин.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Как затем заявило Минобороны России, российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков, из них восемь Leopard производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции.