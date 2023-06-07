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В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой и следами насилия

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В Мариуполе по адресу из показаний одного из пленных бойцов «Азова»* обнаружили тело женщины со следами изнасилования и вырезанной на животе свастикой, заявил судмедэксперт бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Богдан Аверин.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Также... обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота», — сказал он РИА Новости.

Аверин уточнил, что повреждения были в виде нацистского креста или свастики. 

Личность погибшей установить не удалось, продолжается расследование.

Ранее бойцы полка «Азов» признались в расстреле семьи в Мариуполе и последующем надругательстве над телом убитой женщины в марте 2022 года.

Также боевик полка «Азов» Александр Сыкылында в Мариуполе рассказал российским силовикам, что его отделение открыло огонь по гражданской машине, убив семью: женщину, мужчину и десятилетнюю девочку.

RT сообщил, что донецкий суд приговорил азовца к пожизненному сроку за расстрел пленного солдата.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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