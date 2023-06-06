Шойгу: особый героизм в отражении атак ВСУ показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады
Он подчеркнул, что особый героизм в боях показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова, а также командира 1-го батальона этой же бригады Владимира Положенцева.
Шойгу отметил, что младший лейтенант Желанов, несмотря на ранение, отвёл свою роту на заранее подготовленные оборонительные позиции и успешно остановил наступающие подразделения ВСУ.
Глава российского оборонного ведомства сообщил, что киевский режим в течение трёх последних суток предпринял попытки давно обещанного им наступления на разных участках фронта.
По его словам, российская армия сорвала попытки украинских войск перейти в наступление, противник остановлен.